У Харкові триває протистояння, над ОДА встановили український прапор

У Харкові на будівлю облдержадміністрації повернули Державний прапор України замість встановлених раніше по черзі прапора Росії і прапора з гербом Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини на площі Свободи і вулиці Сумській проходить мітинг прихильників Євромайдану, а також антимайданівців, які учора увечері зайняли будівлю обладміністрації.

Прихильники Антимайдану, чисельністю близько 300 осіб, зібралися на тротуарі перед входом до ОДА. Крім того, близько сотні антимайданівців перебувають у будівлі обладміністрації.

Читайте такожКернес про захоплення ОДА в Харкові: загарбники - не сепаратисти, референдуму не буде

Учасники цього мітингу тримають прапори СРСР, Російської Федерації, полотнища із зображенням Сталіна, Георгіївські прапори, а також транспаранти з написами: «НАТО - фашизм», «Геть політику подвійних стандартів», «Вимагаємо пошани, а не терору». Учасники цього мітингу скандують: «Геть Бандеру», «Росія», «Референдум».

Через мегафон вони закликають учасників мітингу Євромайдану переходити на їх бік.

Читайте такожУ нас є чіткий план протидії спробам дестабілізації ситуації в Україні - Яценюк

Напроти будівлі обладміністрації на площі Свободи проходить мітинг прихильників Євромайдану.

Люди тримають прапори України і транспаранти з написами: «Ми за Конституцію, сепаратизм не пройде», «Путін козел», «Харків - це Україна», «Слава Україні», «Україна єдина”, “Путін геть”.

Учасники мітингу Євромайдану кольоровою крейдою від вулиці Сумської за площею Свободи малюють багатометровий прапор України.

Читайте такожУ Херсоні обіцяють жорстко відповісти "іноземним провокаторам"

Мітинг прихильників Євромайдану і Антимайдану по пішохідному переходу на площі Свободи розділяють два кордони міліції. У будівлі ОДА також знаходиться кілька десятків співробітників міліції.

Зараз в обладміністрації тривають переговори представників влади з активістами, що зайняли будівлю.