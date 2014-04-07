Сепаратисти у Харкові розігнали мітинг Євромайдану та намагаються підпалити покришки

Як передає кореспондент УНІАН, молодики з битами і в масках протягом кількох хвилин розігнали активістів, які стояли на площі, з українською символікою. Декілька людей постраждало. Зараз до площі Свободи прибувають карети швидкої допомоги. Частина учасників мітингу Євромайдану розосереджена на площі Свободи, частина сховалася в парку Шевченка і втекла по вулиці Сумській.

Співробітники міліції, які перебували на площі, намагалися припинити штовханину і сутички, проте їм це не вдалося.

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Зараз до будівлі обладміністрації стягуються працівники міліції з щитами і в шоломах.

Перед входом до ОДА продовжується мітинг людей, що зайняли вчора будівлю. У ньому беруть участь декілька сотень людей. Вони тримають прапори Росії, СРСР, георгіївські прапори і прапори декількох громадських організацій. Представникцього мітингу в мегафон закликає харків'ян наслідувати приклад Донецької і Луганської областей, де протягом минулих двох днів були захоплені адмінбудівлі.

Зараз активісти Антимайдану винесли на площу Свободи декілька покришок. Один з активістів намагається їх підпалити, проте його умовляють не робити цього.

Учасники мітингу скандують «референдум».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня увечері в Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації і встановили на ній прапор Росії. Декілька сотень прихильників федералізації за 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів з щитами, які охороняли вхід до ОДА.

Сьогодні, 7 квітня на будівлю облдержадміністрації повернули Державний прапор України замість встановлених раніше по черзі прапора Росії й прапора з гербом Харкова. В обладміністрації продовжуються переговори представників влади з активістами, які зайняли будівлю.

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Місцевий Євромайдан оголосив мобілізацію активістів на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації, зайнятою антимайданівцями.

Близько 13.00 близько 100 осіб у масках і касках, з кийками, перейшли вулицю Сумську, пройшли кордон міліції і напали на людей, що стояли на площі Свобод, з українськими прапорами. Чутні вибухи вибухових пакетів і петард.