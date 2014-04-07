Якщо війська РФ зайдуть на Схід України - почнеться «гаряча» фази війни - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо нинішніх подій на Сході України і чи ці події не нагадують кримський сценарій.

«До певної міри вони нагадують, сценарій приблизно однаковий: захоплення адміністративних будівель і проведення якихось рішень, які можуть бути нелегітимними, але потім можуть бути підставою для чогось іншого», - сказав експерт.Читайте такожПровокації сепаратистів на Сході України: захоплення СБУ в Луганську, Донецької та Харківської ОДА

Водночас, серед відмінностей те, що на території Східної України немає російських військових баз, підкреслив він.

«Тобто, для того, щоб прийти «на допомогу» цим сепаратистам, російські війська, як мінімум, мають вдертися на територію України. Це початок «гарячої» фази війни з усіма іншими наслідками», - відзначив Семиволос.

Крім того, зауважив він, владі потрібно «спиратися» на етнічні та громадські групи. «Треба говорити з донеччанами, луганчанами і харків'янами... Переважна більшість людей зацікавлена у спокої, мирі, розвитку, а не в дестабілізації», - додав він.Читайте такожХарківський губернатор закликав жителів міста і області не піддаватися на провокації

Також, на думку, Семиволоса, ключовим питанням для української влади є максимальне використання існуючих інституцій сектору безпеки для того, щоб мінімізувати, локалізувати і знешкодити сепаратистські дії.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня радикально налаштовані громадяни провели ряд мітингів у Харкові, Луганську і Донецьку, що супроводжувалися захопленням адміністративних будівель. Зокрема, у Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації. Кілька сотень прихильників федералізації упродовж 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів зі щитами, які охороняли вхід до ОДА. Втім, вранці у понеділок, 7 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про звільнення будівлі обласної державної адміністрації в Харкові.