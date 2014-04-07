МЗС готує позови до міжнародних судів стосовно анексії Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

“Ми зараз готує позови в різні міжнародні суди стосовно різних сфер. Перш за все, це суди, які стосуються прав людини, це Європейський суд з прав людини”, - сказав він.

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За словами Дещиці, Україна не визнає денонсацію в односторонньому порядку всіх угод, які стосувалися базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Зокрема він повідомив, що Україна розглядає питання щодо подання позовів у Міжнародний арбітражний суд Стокгольма щодо власності, яку Росія “забрала в Криму”.

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Крім того, Україна розглядає можливість подати позов у Міжнародний суд ООН щодо порушення угод, підписаних між Україною і Росією, а також міжнародних угод, стороною яких була Росія. “Це може бути Міжнародний морський трибунал, позови, що стосуються захоплених українських суден у Криму”, - сказав Дещиця.

“Це цілий спектр звинувачень. Ми готуємо доказову базу, збираємо факти, готуємо відповідні команди юристів, які будуть займатися цими справами”, - додав міністр.