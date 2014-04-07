Кернес повідомив про результати переговорів у Харківській ОДА

Харківська міськрада не ініціюватиме проведення місцевих референдумів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це заявив мер Харкова Геннадій Кернес після зустрічі з представниками антимайданівців, які вчора зайняли будівлю облдержадміністрації.

За словами Кернеса, для проведення місцевого референдуму про федералізацію України, на чому наполягають представники Антимайдану, немає законних підстав.

Читайте такожЯкщо війська РФ зайдуть на Схід України - почнеться «гаряча» фази війни - експерт

«Ніяких референдумів на сепаратистські теми тут не буде. Харків - це частина України. Я сказав про це активістам у ході зустрічі з ними. Крім того, я вважаю, що щоб висувати якісь вимоги необхідно мати чітку конструктивну позицію. В активістів такої позиції немає», - сказав мер.

За даними прес-служби міськради, на зустрічі з мітингувальниками було ухвалено рішення, що вони оформлять заявку, список питань і проект рішення, які будуть вноситься на позачергову сесію облради.

У свою чергу представник активістів, які зайняли облдержадміністрацію, заявив, що їхні вимоги не почуті й люди залишаться перед будівлею й усередині неї.

Читайте такожСепаратисти у Харкові розігнали мітинг Євромайдану та намагаються підпалити покришки

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня ввечері в Харкові кілька сотень прихильників федералізації відтіснили міліціонерів і захопили будівлю облдержадміністрації та встановили на ній прапор Росії.

Сьогодні, 7 квітня на будівлю облдержадміністрації повернули Державний прапор України замість встановлених раніше по черзі прапора Росії й прапора з гербом Харкова. В обладміністрації продовжуються переговори представників влади з активістами, які зайняли будівлю.

Читайте такожЄС стежить за ситуацією на сході України і висловлює стурбованість

Місцевий Євромайдан оголосив мобілізацію активістів на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації, зайнятою антимайданівцями.

Близько 13.00 проросійськи налаштовані молоді люди з бітами і в масках розігнали мітинг прихильників Євромайдану, що проходив на площі Свободи.