У Харкові затримали підозрюваного в захопленні Харківської ОДА

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області

Згідно з повідомленням, одного з підозрюваних оперативно доставлено до відділу міліції Дзержинського райвідділу, правоохоронці вилучили у нього два розкладні ножі.

В міліції зазначають, що “перша сутичка виникла вдень між громадянами на майдані Свободи, у хід пішли сльозогінний газ та петарди”.

“Завдяки втручанню в ситуацію працівників міліції, цей конфлікт вдалося локалізувати на початковій стадії. Учасник суперечки дає свідчення слідчим органам. Ножі, вилучені у 31-річного харків’янина, направлені на відповідне дослідження до експертів-криміналістів”, - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКернес повідомив про результати переговорів у Харківській ОДАВ міліції додали, що наразі даний факт внесено до журналу єдиного обліку про кримінальне правопорушення, ведеться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 квітня в Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації і встановили на ній прапор Росії. Декілька сотень прихильників федералізації за 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів з щитами, які охороняли вхід до ОДА.

Сьогодні, 7 квітня, на будівлю облдержадміністрації повернули Державний прапор України замість встановлених раніше по черзі прапора Росії й прапора з гербом Харкова. В обладміністрації продовжуються переговори представників влади з протестувальниками, які зайняли будівлю.

Місцевий Євромайдан оголосив мобілізацію активістів на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації, зайнятою антимайданівцями.

Близько 13.00 близько 100 осіб у масках і касках, з кийками, перейшли вулицю Сумську, пройшли кордон міліції і напали на людей, що стояли на площі Свободи з українськими прапорами.