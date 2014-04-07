У МВС не знають, скільки зброї захопили луганські сепаратисти

Співробітники правоохоронних органів поки не володіють точною інформацією про кількість зброї, захопленої сепаратистами в будівлі управління СБУ в Луганській області, повідомляє Восточный вариант.

Про це заявила прес-секретар прокуратури Луганської області Марина Брагіна.

За її словами, облМВС відкрило кримінальне провадження за фактом захоплення зброї cт. 262 КК України. При цьому, кількість одиниць зброї, що потрапила до рук сепаратистів, поки не відома.

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На даний момент в будівлі управління СБУ перебуває близько 100-200 маніфестантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГУ МВС відкрило кримінальне провадження за фактом захоплення будівлі СБУ - ч.1 ст. 294 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Досудове розслідування перебуває на контролі облпрокуратури.

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Як відомо, сьогодні вранці, 7 квітня, облуправління МВС офіційно заявило про захоплення збройової кімнати.

Крім того, представник загарбників обласного управління СБУ, «житель міста Стаханов, громадянин України», підтвердив захоплення збройової кімнати.