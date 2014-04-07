Сепаратистами в Донецьку і Луганську керують люди Ахметова і Єфремова - ЗМІ
16:19, 07 квітня 2014Політика
1 0
Сепаратистські акції у Донецьку та Луганську відбуваються не за прямої підтримки Росії, а за сприяння Ріната Ахметова та лідера парламентської фракції ПР Олександра Єфремова.
Джерела вказують, що Ахметов причетний до сепаратистів
Про це Тиждень.ua повідомило джерело у Донецьку.
Серед сепаратистів - багато кримінальників. Всі акції координують люди Ахметова та Єфремова.
Як повідомлялось, сьогодні Єфремов заявив, що захоплення сепаратистами держбудівель у Лугаську не провокація, а позиція багатьох людей «і вони хочуть цю думку відстоювати».
Читайте такожУ МВС не знають, скільки зброї захопили луганські сепаратисти
А журналіст Сергій Лещенко повідомив, що нинішні події у Донецьку результат зустрічей Ахметова з Владіміром Путіним.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter