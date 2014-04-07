Сепаратистами в Донецьку і Луганську керують люди Ахметова і Єфремова - ЗМІ

Про це Тиждень.ua повідомило джерело у Донецьку.

Серед сепаратистів - багато кримінальників. Всі акції координують люди Ахметова та Єфремова.

Як повідомлялось, сьогодні Єфремов заявив, що захоплення сепаратистами держбудівель у Лугаську не провокація, а позиція багатьох людей «і вони хочуть цю думку відстоювати».

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А журналіст Сергій Лещенко повідомив, що нинішні події у Донецьку результат зустрічей Ахметова з Владіміром Путіним.