Сепаратисти підпалили Харківську обладміністрацію

23:33, 07 квітня 2014
Політика
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Учасники проросійського мітингу, яких міліціонери витіснили з фойє ХОДА на вулицю закидали адміністрацію камінням, петардами та підпалили покришки біля входу в будівлю.

Харьков ОГА штурм

Чути вибухи світло-шумових гранат. За словами мітингувальників, в ХОДА - полтавська міліція, яка почала активно чинити опір.

Крім того сепаратисти закидали будівлю коктейлями Молотова, в результаті чого виникла пожежа в двох приміщеннях першого поверху будівлі ХОДА.

Вогонь намагаються погасити зсередини, оскільки протестувальники не дають пожежним машинами проїхати до місця події. . 

Пожежу вдалося погасити. Погасло багаття і з покришок.

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