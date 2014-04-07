Сепаратисти підпалили Харківську обладміністрацію
23:33, 07 квітня 2014Політика
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Учасники проросійського мітингу, яких міліціонери витіснили з фойє ХОДА на вулицю закидали адміністрацію камінням, петардами та підпалили покришки біля входу в будівлю.
Пожежа на першому поверсі Харківської ОДА
Чути вибухи світло-шумових гранат. За словами мітингувальників, в ХОДА - полтавська міліція, яка почала активно чинити опір.
Крім того сепаратисти закидали будівлю коктейлями Молотова, в результаті чого виникла пожежа в двох приміщеннях першого поверху будівлі ХОДА.
Вогонь намагаються погасити зсередини, оскільки протестувальники не дають пожежним машинами проїхати до місця події. .
Пожежу вдалося погасити. Погасло багаття і з покришок.
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