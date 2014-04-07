Сепаратисти підпалили Харківську обладміністрацію

Чути вибухи світло-шумових гранат. За словами мітингувальників, в ХОДА - полтавська міліція, яка почала активно чинити опір.

Крім того сепаратисти закидали будівлю коктейлями Молотова, в результаті чого виникла пожежа в двох приміщеннях першого поверху будівлі ХОДА.

Вогонь намагаються погасити зсередини, оскільки протестувальники не дають пожежним машинами проїхати до місця події. .

Пожежу вдалося погасити. Погасло багаття і з покришок.