Тимошенко заявила про неприпустимість перенесення президентських виборів



Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Тимошенко спростувала чутки про те, що вона нібито хоче відстрочити президентські вибори. «На жаль, навколо мене завжди йшла велика війна олігархів... І зараз це не припинилося. Ці неправдиві чутки, які розпускаються, вони також мають своєю метою принизити мою репутацію як політика», - сказала кандидат.

Читайте такожТимошенко не хоче виборів з відкритими списками, як в ЄС

«Я твердо заявляю, що я завжди була за негайне проведення президентських виборів після революції, яку виграв народ. Я і зараз вважаю, що ці вибори потрібно провести якомога швидше, тому що країна повинна отримати сильну легітимну владу», - пояснила Тимошенко. При цьому вона додала: «Відстрочка проведення президентських виборів неприпустима ні в якому разі. Тому що це дає певний час агресорам, терористам для того, щоб знущатися над нашою країною».

Політик висловила впевненість у тому, що «як тільки буде обраний президент України, і країна отримає легітимну і сильну владу, з цього моменту всі напади на Україну, в тому числі з використанням військових методів, припиняться».

«Тому я - за проведення виборів 25 травня і ні на день відстрочки», - заявила Тимошенко.