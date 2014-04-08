РНБО: сепаратисти в Україні не дочекаються російських танків

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявила заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Вікторія Сюмар, пише Gazeta.ua.

Вона, зокрема, нагадала про термін "Третьої світової війни".

"Термін "Третя світова" вживався не мною. Але повинна сказати, що Росія сьогодні має усвідомити свою відповідальність, вводячи свої війська на сухопутну територію України", - зазначила Сюмар.

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Заступник голови РНБО запевнила, що в разі агресії на схід нашої держави РФ отримає жорстку відсіч.

"У Криму це якось виправдовувалося наявністю військової бази. Але на території материка Росія отримає гідну відсіч і не тільки з боку України", - підкреслила вона.

Сюмар також зазначила, що Україні на сьогодні вдалося мобілізувати свої військові сили.

"Ми сьогодні можемо охороняти кордон. Ми робимо все, щоб сепаратисти у Донецьку, Луганську, Харкові не отримали ззовні підтримки російськими танками", - резюмувала представник РНБО.

Нагадаємо, співробітники міліції витіснили проросійських активістів з будівлі Харківської облдержадміністрації, а також звільнили від сепаратистів управління СБУ у Донецьку.