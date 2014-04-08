Проти силовиків на сході застосовували зброю, є важкопоранені - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

“У неділю розпочалася заздалегідь запланована, скоординована провокація проти нашої країни, яка була організована спецслужбами Російської Федерації”, - сказав він.

Турчинов зазначив, що практично одночасно були захоплені облдержадміністрації у Харківській, Донецькій, Луганській областях.

Турчинов проінформував, що вчора ввечері будівлю УСБУ у Донецьку звільнено від злочинців, сьогодні зранку повністю звільнена від сепаратистів Харківська облдержадміністрація.

“Причому, під час звільнення адміністрації проти працівників міліції застосовувалися як зброя, так і ручні гранати, і декілька працівників силових структур отримали важкі поранення”, - сказав Турчинов.

Читайте такожМіліція взяла під контроль телевежу в Харкові, яку намагалися захопити сепаратистиВін зазначив, що під час звільнення Харківської облдержадміністрації було затримано 70 осіб.

Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом також будуть звільнені приміщення Луганської та Донецької облдержадміністрацій.

“Спроби сепаратистів почати провокації в Дніпропетровській і Миколаївській областях локалізовані”, - повідомив в.о. президента.

Він подякував всім працівникам силових структур за виконання обов'язків.