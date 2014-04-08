В Одесі визначено кроки із запобігання сепаратистським діям - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, депутат заявив: “Повторення кримського сценарію в Харкові, Луганську Донецьку чи Одесі не буде”.

Як повідомляє прес-служба, причиною термінового відльоту політика на Південь стала інформація про підготовку сепаратиських мітингів в Одесі 10 квітня. За наявною інформацією, в цей день провокатори планували захоплення владних будівель за прикладом дій в Донецьку та Луганську. Порошенко провів нараду з головою обласної державної адміністрації Володимиром Немировським та керівниками силових відомств Одеської області.

“На зустрічах, які відбулися в Одесі з керівництвом області, МВС та СБУ, були чітко визначені кроки з попередження захоплення державних органів влади та будь-яких сепаратистських дій. Треба не дозволити псевдотуристам дестабілізувати ситуацію. Вони мають понести покарання за свої провокаторські дії. Цього ж ми вимагаємо в Донецьку, в Луганську, в Харкові і по всій Україні”, - зауважив Порошенко. Він додав, що сьогодні це є головним завданням для правоохоронців.

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За словами Порошенка, півтора місяці після подій на Майдані – це достатній час для того, щоб зібрати правоохоронні органи та спецслужби в єдиний кулак, який здатний завдавати нищівного удару по тих, хто зазіхає на територіальну цілісність України.

“До організації та фінансування сепаратистських заворушень причетні і деякі лідери Партії регіонів, котрі знайшли собі місце в російському сценарії розколу України. Дестабілізація на Сході, загроза зриву президентських виборів принаймні в частині областей є елементом цього сценарію”, - наголосив Порошенко.

Як зазначається в повідомленні, під час робочої поїздки Порошенко поспілкувався з курсантами нахівмовцями, які напередодні прибули з Севастополя, а також ознайомився з умовами проживання українських військовослужбовців, передислокованих з АР Крим для подальшого проходження служби на материковій частині України.