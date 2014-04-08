ЄС і НАТО можуть допомогти Україні реформувати міліцію, прикордонну службу та армію

Європейський Союз може надати Україні допомогу в реформуванні міліції та прикордонної служби, а НАТО – в реформі оборонної структури і Збройних сил.

Про це генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив на семінарі в Парижі, присвяченому питанню трансформації Альянсу, повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

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«Ми всі зацікавлені в допомозі у стабілізації та зміцненні України. Європейський Союз може зробити значний внесок у наданні допомоги з реформування поліції та прикордонної служби. У той час як НАТО може допомогти реформувати українські оборонні структури і Збройні сили, як мене просила українська влада», - повідомив він.

«Тісна і скоординована співпраця між НАТО і Європейським Союзом була б для України корисною. І це також було б корисним для Європи і Північної Америки», - зазначив Расмуссен.

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«Наша сила - в нашій солідарності. Ми сильніші, коли ми будемо діяти спільно. Це не суперечить національному суверенітету. Це зміцнює його», - зауважив генсек НАТО.