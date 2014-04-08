Тільки один з шести американців може знайти Україну на карті (опитування)

Про це свідчить аналіз опитувань американців, опублікований політологами Кайлом Дроппом з Дармутского коледжу, Джошуа Керцером з Гарварду і Томасом Зайцевим з Прінстонського університету, опубліковані в The Washington Post.

З моменту входження російських військ на Кримський півострів на початку березня відразу декілька центрів вивчення громадської думки провели опитування серед американців про те, як, на їхню думку, США повинні відреагувати на ситуацію, що склалася, повідомляє inosmi.ru.

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І хоча дві третини опитаних заявили, що стежать за ситуацією в Україні «досить пильно», більшість з них насправді мало обізнані про тамтешні події - і навіть про те, де знаходиться ця країна.

З 28 по 31 березня було проведено серед 2066 американців опитування про те, які дії, на їхню думку, США повинні зробити в Україні. Однак крім вимірювання стандартних демографічних характеристик і зовнішньополітичних поглядів, респондентів також попросили показати Україну на карті в рамках більш великого дослідницького проекту із зовнішньої політики.

З'ясувалося, що лише один з шести американців може знайти Україну на карті, і ця безграмотність пов'язана з політичними уподобаннями: чим далі від реального місцезнаходження країни респонденти визначали її на карті, тим більше вони хотіли, щоб США втрутилися в ситуацію за допомогою військової сили.

Учасникам опитування було запропоновано визначити місцезнаходження України з використанням світової карти високої роздільної здатності.

Вчений Маркус Пріор (Marcus Prior) використав фотографії, щоб визначити рівень візуальних знань респондентів, проте, на відміну від «відкритих питань», які політологи використовують у своїх дослідженнях, відстань дозволяє точно виміряти рівень знань: люди, які вважають, що Україна знаходиться в Східній Європі, явно більш обізнані, ніж ті, хто думає, що вона знаходиться десь в районі Бразилії або в Індійському океані.

Приблизно кожен шостий американець (16% опитаних) вірно вказав географічне положення країни, клікнувши на представленій карті на точку в межах дійсних меж країни.

Більшість опитаних думали, що Україна знаходиться десь в Європі чи Азії, проте середньостатистичний респондент помилився приблизно на 1800 миль - це, грубо кажучи, відстань від Чикаго до Лос-Анжелеса - визначивши, що Україна розташована в районі, який до заходу межує з Португалією, на півдні - з Суданом, на сході - з Казахстаном, а на півночі - з Фінляндією.

Різні демографічні групи продемонстрували відмінності в рівні поінформованості. Так, молодші американці давали правильні відповіді, ніж респонденти старшого віку: 27% людей у віці 18-24 років правильно визначили місце України на карті, а в категорії громадян старше 65 років цей показник становить всього 14%.

Чоловіки відповідали більш точно, ніж жінки: 20% чоловіків і 13% жінок правильно вказали географічне положення України,

Цікавий той факт, що члени сімей військових не були краще обізнані про географічне положення країни (правильну відповідь дали 16,1% опитаних), ніж цивільні особи (серед яких 16% відповіли вірно).

Люди, які дотримуються незалежних політичних поглядів продемонстрували більш високі показники (29%) у порівнянні як з республіканцями (14%), так і з демократами (15%).

Очікувано, випускники університетів виявилися краще обізнаними про те, де знаходиться Україна (правильно відповів 21% опитаних), ніж людей без університетської освіти (правильно відповіли 13%), однак навіть 77% випускників не змогли вказати правильне положення України на карті.

Частка випускників, які змогли це зробити, лише трохи перевищує частку американців, які в серпні 2010 року в ході опитування центру Pew заявили, що Обама - мусульманин.

В ході опитування респондентам також поставили цілу серію питань про ситуацію в Україні в даний момент і те, що, на їхню думку, повинні зробити США.

Як і в інших опитуваннях, виявилося, що хоча американці не мають твердої думки про те, що робити з Україною, ймовірність того, що вони будуть виступати проти втручання зростала пропорційно вартості такої інтервенції. Так, 45% виступили на підтримку бойкоту саміту «Великої вісімки», проте лише 13% виступили за використання сили.

При цьому, чим далі від свого реального місця розташування, на думку респондентів, перебувала Україна, тим охочіше жителі США виступали за військове втручання.

Навіть з урахуванням серії демографічних характеристик і ставлення респондентів до зовнішньополітичних питань, вчені виявили, що чим менш точними були відповіді опитаних, тим активніше вони виступали за використання військової сили і тим більш значну загрозу для США бачили в діях Росії.

Ці респонденти також вважають, що використання сили послужило б зміцненню інтересів США у сфері національної безпеки. Ці результати статистично достовірні, рівень довіри становить 95%.

Результати зрозумілі, проте вони також збивають з пантелику: чим менше люди знають про географічне положення України, тим охочіше вони виступають за військове втручання в ситуацію.

Автори - політологи Кайл Дропп (Kyle Dropp) з Дармутского коледжу, Джошуа Керцер (Joshua D. Kertzer) з Гарварду і Томас Зайцев (Thomas Zeitzoff) з Прінстонського університету.