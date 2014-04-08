МЗС: У східних областях немає переодягнутих у форму "Сокола" американців, це нісенітниця

15:26, 08 квітня 2014
Політика
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У заходах з наведення ладу в східних областях України беруть участь виключно українські правоохоронці.

сокол / rusvesna.su

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, коментуючи інформацію російських ЗМІ про те, що в Україну прибули представники приватної американської охоронної компанії.

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“В діях, які здійснюють правоохоронні органи в східних областях України, беруть участь виключно українські правоохоронці”, - сказав Перебийніс.

Він назвав таку інформацію російських ЗМІ нісенітницею.

“Ще раз можу сказати, що нас дивують такі заяви російської сторони. Це абсолютно не відповідає дійсності і вже було спростування правоохоронних органів і Адміністрації президента”, - сказав Перебийніс.

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