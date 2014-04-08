МЗС: У східних областях немає переодягнутих у форму "Сокола" американців, це нісенітниця
У заходах з наведення ладу в східних областях України беруть участь виключно українські правоохоронці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, коментуючи інформацію російських ЗМІ про те, що в Україну прибули представники приватної американської охоронної компанії.
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“В діях, які здійснюють правоохоронні органи в східних областях України, беруть участь виключно українські правоохоронці”, - сказав Перебийніс.
Він назвав таку інформацію російських ЗМІ нісенітницею.
“Ще раз можу сказати, що нас дивують такі заяви російської сторони. Це абсолютно не відповідає дійсності і вже було спростування правоохоронних органів і Адміністрації президента”, - сказав Перебийніс.