У Криму навмисно псують військову техніку, яку передають до України - офіцер ВМС

Російські військові передають Україні переважно стару техніку, яку ще й навмисно псують перед відправленням на материк, а нову та маловживану військову техніку залишають собі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив офіцер Військово-Морських сил України Олексій Мазепа.

“Росіяни досить вибірково ставляться до передачі техніки українській стороні. З автомобільного батальйону в Бахчисараї вся техніка, яка не зацікавила росіян, була повантажена на потяг і відправлена в Україну, але на багатьох машинах відсутні коробки передач, замінено гуму на колесах. Один з хлопців, які перейшли на сторону Росії, подзвонив нам і розповів, що автомобілі вже на залізничних платформах були пошкоджені: росіяни просто відкривали капоти і розбивали двигуни», - зазначив Мазепа.

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Водночас, за його даними, росіяни залишили собі ту техніку, що знаходиться в доброму матеріально-технічному стані, зокрема це техніка недоторканного запасу, серед них бензовози з середнім пробігом менше 50 км. «Також росіяни залишають собі техніку продовольчої служби. Мабуть, тому що планують суттєво збільшити свій контингент військ в Криму, але не встигають підвести свою техніку”, - сказав Мазепа.

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У свою чергу начальник Кримського регіонального медіа-центру Міноборони Владислав Селезньов зазначив, що зараз у Криму ведуть регламентні роботи та підготовка винищувача МІГ-29 для того, щоб він своїм ходом залишив територію Криму, а ряд інших літаків розбирають для того, щоб відправити їх на континент суходолом.

Стосовно захоплених росіянами кораблів українських ВМС, то, за його даними, в Україну будуть передані корвет “Тернопіль” та два ракетних катери - “Прилуки” та “Фастів”.