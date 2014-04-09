Більшість українців підтримують дії Яценюка й Турчинова, Кабміну та ВР - опитування

Більшість громадян України повністю або частково підтримують дії в.о. президента, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, а також нинішнього складу уряду і парламенту.

Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова та соціологічною групою «Рейтинг» з 28 березня по 2 квітня, передані агентству УНІАН.

Так 21,1% респондентів висловили повну підтримку діяльності Турчинова, 32,8% підтримують окремі його дії, 38,5% не підтримують його дії.

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Діяльність Яценюка повністю підтримують 30,8% респондентів, підтримують окремі його дії 28%, не підтримують – 35,5%.

Роботу Кабінету міністрів повністю підтримують 20,6% опитаних, підтримують окремі дії 33,9%, не підтримують – 36,8%, а діяльність Верховної Ради повністю підтримують 15,6%, підтримують окремі дії 38,7%, не підтримують – 38,0%.

Підтримка дій силових структур (Збройних сил, СБУ і міліції), за даними дослідження, є найвищою за останні кілька років.

Так, діяльність Збройних сил повністю підтримують 37,6%, підтримують окремі дії 30,9%, не підтримують – 22,8%; діяльність СБУ – відповідно 17,5%, 32,3% і 34,7%; діяльність міліції – відповідно 13,6%, 32,5% і 42,2%.

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Як зауважили соціологи, рівень підтримки владних інститутів у західному і центральному регіонах є вищим, ніж на півдні та сході України. Так, якщо у західному і центральному регіонах не підтримують діяльність Турчинова лише відповідно 15,5% і 24,1%, то у південному регіоні – 46,7%, а на сході – 64,2%.

У ході дослідження було опитано 3011 респондентів віком від 18 років у всіх областях України та Києві (за винятком Криму) за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 1,9% з імовірністю 0,95.