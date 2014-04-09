ОБСЄ визнала стабільною ситуацію на півдні та заході України
ОБСЄ визнала стабільною ситуацію на півдні та заході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві спеціальний представник голови ОБСЄ з питань України Тім Гульдіманн.
«Ми були у Львові, Одесі, Херсоні, зустрілися там з губернаторами та міськими головами і головами обласних рад. Там політична ситуація стабільніша, ніж на сході України», - зазначив він.
«Є враження стабільності, яке ми звідти винесли», - повідомив представник ОБСЄ.
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За словами Гульдіманна, «і на півдні, і на заході стоять ті самі питання, що стосуються соціально-економічної ситуації, децентралізації влади, а також питання державної монополії на використання сили».
Також він назвав «позитивним те, що ми побачили активну підготовку до виборів президента України 25 травня».