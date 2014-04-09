85% українців готові взяти участь у президентських виборах - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг» з 28 березня по 2 квітня 2014 року.

Зокрема, про це заявили 85,4% респондентів - 62,2% з них цілком упевнені, ще 23,2% відповідають, що скоріше за все, візьмуть участь.

Водночас, на запитання "За кого б ви проголосували, якби вибори відбулися у найближчі дні?", 28,2% усіх респондентів (або 42,3% серед тих, хто збирається взяти участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме) мають намір проголосувати за Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко збираються віддати голос, відповідно, 13,0% і 19,1%.Читайте такожУкраїнці сказали, що для них найбільш важливе у кандидаті на виборах - опитування

За Сергія Тігіпка, відповідно, 6,1% і 8,8%; за Ольгу Богомолець, відповідно, 3,7% і 5,5%.

За Олега Ляшка, відповідно, 3,7% і 5,5%; за Михайла Добкіна, відповідно, 3,6% і 5,2%; за Петра Симоненка відповідно, 3,2% і 4,6%;

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За Анатолія Гриценка, відповідно, 3,0% і 4,3%; за Олега Тягнибока, відповідно, 1,6% і 2,3%; за Дмитра Яроша, відповідно, 1,2% і 1,9%.