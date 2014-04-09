Царьова в Миколаєві зустрічали криками "фашист", метанням яєць і ляпасом

Коли нардеп Царьов вийшов зі свого автомобіля і попрямував до входу в лікарню, до нього з кількома активістами підійшов Янцен і запитав його: «Навіщо ти сюди приїхав?».Царьов приїхав провідати у Лікарні швидкої медичної допомоги прихильників Путіна, постраждалих під час знесення наметового містечка біля пам'ятника Героям-ольшанцам. Напередодні, під час прямого ефіру в програмі Шустер LIVE один з лідерів Народного ополчення Миколаєва Олександр Янцен пообіцяв проросійському нардепу Царьову показати гнів народу, якщо той приїде до Миколаєва, повідомляє Преступности.нет.

Після цього почалася словесна суперечка, на яку відреагував Царьов і став кричати на Янцена, використовуючи при цьому ненормативну лексику. Потім Янцен вдарив кандидата по обличчю, і почалися бійки, в ході яких Олег Царьов сам розштовхував своїх охоронців і ліз у бійку.

Читайте такожЦарьов задекларував понад 234 мільйонів гривень доходу за 2013 рікВ цей час інші миколаївці кидали яйця і картоплю в Царьова, забруднивши йому весь костюм.

Начальник прес-служби Миколаївського обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев звернувся до всіх з проханням залишити територію лікарні, де лікуються люди, адже це не місце для з'ясування стосунків. Мітингувальники і журналісти просили Царьова задовольнити це прохання, однак, нардеп, проігнорувавши її, намагався на свою камеру прокоментувати ситуацію, що це «фашисти» не дають йому приїхати на "свою землю".

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Після всього Царьов вийшов з головних воріт лікарні в супроводі охоронців, під'їхав автомобіль, він в нього сів і втік, проїхавши на червоне світло світлофора. Перед цим хтось із активістів на прощання облив нардепа водою.