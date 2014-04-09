СБУ затримала трьох українців і росіянина, які викрали матеріали спецслужби

Сьогодні співробітники СБУ затримали чотирьох осіб - громадянина РФ і трьох громадян України, які намагались передати представнику російської спецслужби жорсткі диски із серверів одного з управлінь СБУ на сході України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, з метою заволодіння матеріалами української спецслужби, російська розвідка залучила агентурну мережу з числа мешканців Луганська та Запоріжжя.

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Для безпосередньої реалізації операції співробітник російської спецслужби вночі 8 квітня прибув на кордон України поблизу Бєлгорода. Залишивши автомобіль у прикордонні, о 23.00 він перетнув український кордон. На заздалегідь підготовленому автомобілі тієї ж ночі він прибув до Харкова, де переховуючись, очікував на «кур’єра».

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З метою недопущення заволодіння матеріалами, що належать державі, іноземними спецслужбами, співробітники СБ України затримали усіх чотирьох осіб. У них вилучено 5 жорстких дисків, які є власністю держави. Встановлено, що один із затриманих у 2002 році притягався до кримінальної відповідальності за вбивство.

Наразі здійснюються відповідні слідчі дії.