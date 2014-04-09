У силових структурах відбувається лише імітація кадрового очищення - Кожем’якін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожем'якін заявив на комітетських слуханнях.

“Нам звітують, що поплічники режиму звільнені і розглядається питання про притягнення їх до відповідальності за їхні злочини під час Майдану, але насправді немає очищення прокуратури, міліції, пенітенціарної служби, податкової та митної служб. Останнім часом наш комітет отримує рекордну кількість звернень від громадськості щодо, м'яко кажучи, неадекватності нових призначень”, - сказав Кожем'якін.

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Він навів кілька прикладів, зокрема, заявивши, що начальник слідчого управління Головного слідчого управління МВС Києва Володимир Василишин, який був причетний до незаконних арештів майданівців, сьогодні переведений в центральний апарат МВС. В той же час правоохоронцям, які під час Майдану не захотіли брати участь у злочинах і звільнилися, до сьогодні не запропоновано поновитися на службі.

Говорячи про ситуацію в прокуратурі, Кожем'якін зазначив, що там поміняли шило на мило.

“Призначення на посади прокурорів областей не витримує жодної критики. Зокрема, прокурором Києва призначено Миколу Герасим'юка, який відзначився тим, що протягом багатьох років служив режиму Януковича”, - заявив Кожем'якін.