Польща та Латвія виступають проти участі третіх держав у розробці Конституції України

Польща та Латвія виступають проти участі третіх країн у розробці нової Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні заявили журналістам голови урядів Польщі та Латвії після переговорів у Варшаві.

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"Майбутня Конституція України повинна, на нашу думку, бути ухвалена виключно самими українцями. Сутність української Конституції не повинна бути предметом переговорів третіх держав", - сказав прем'єр Польщі Дональд Туск.

Він назвав нову Конституцію головним предметом переговорів у питанні майбутнього України та висловив надію, що влада зможе пришвидшити ухвалення цього документа. На думку Туска, це дозволить зменшити напруженість у регіоні.

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Голова уряду Латвії Лаймдота Страуюма заявила, що згодна з такою точкою зору. "Ми підтримуємо інтегральну цілісність України. Вона сама повинна приймати рішення, як їй розвиватися надалі та яку вона буде мати Конституцію. Це справа самої України", - сказала вона.