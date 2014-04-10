Сепаратистам поставили завдання залучити до Криму 8 мільйонів туристів

У нинішньому курортному сезоні Крим мають відвідати понад 8 мільйонів туристів, в основному, на відпочиваючих чекають з Росії і країн СНД, повідомив самопроголошений голова держради республіки Крим Володимир Константинов в четвер на засіданні постійної комісії з санаторно-курортних питань, повідомляє РИА Новости.

"Перед нами стоять два завдання. Перше - цифра відпочиваючих в Криму повинна скласти близько 8 мільйонів осіб, друга - всі наші пансіонати, санаторії та об'єкти приватного розміщення повинні бути повністю заповнені", - сказав спікер. При цьому, він підкреслив, що нинішній курортний сезон буде принципово іншим, ніж попередні. Якщо раніше основний турпотік до Криму відпочиваючих був з України, то тепер, за його словами, "необхідно повернути традиційних російських відпочиваючих".

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Константинов доручив всім профільним міністерствам вже зараз зайнятися іміджевою політикою кримських курортів та підвищенням якості сервісу. "Весь комплекс повинен бути готовий до сезону, і ми повинні здивувати всіх якістю послуг", - зазначив Константинов.

За його словами, перші організовані групи відпочиваючих у Криму чекають вже на травневі свята, це можна буде вважати стартом курортного сезону в республіці. Глава держради Криму зазначив, що в ці дні потрібно зробити все, щоб показати курорти півострова в самому вигідному світлі.