Майже половина росіян відчувають до українців негативні емоції - опитування

Росіяни відчувають до українців суперечливі почуття, негативні емоції є майже у половини респондентів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Опитування показало, що, відповідаючи на запитання: «Які почуття, емоції Ви зараз маєте стосовно українців?» (закрите питання, не більш 2-х відповідей), позитивні емоції мають 58% опитаних. Зокрема, симпатію – 21%, повагу – 20%, довіру – 7%, співчуття/жаль – 6%, захоплення – 3%, любов – 1%.

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При цьому негативні емоції до українців відчувають 47% опитаних росіян. Так, у 18% респондентів українці викликають розчарування, у 12% - засудження, у 11% - недовіру, у 5% - антипатію, у 1% - ненависть. 15% респондентів байдуже ставляться до українців. Важко відповісти на це запитання 6% опитаних.

Водночас тільки 45% респондентів вказали, що бували в Україні, 54% сказали, що не відвідували Україну.

При цьому серед опитаних, які бували в Україні, 46% відзначили, що відвідували Україну як туристи, 44% - були у родичів, 9% - були у відрядженні, 6% - народилися в Україні і жили там певний час, 2% були в Україні на навчанні.

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Крім того, переважна більшість росіян позитивно ставиться до того, щоб українці приїжджали до Росії як туристи (92%) або проживали на одній з ними вулиці (88%). Також росіяни нічого не мають проти того, щоб приїжджі з України відвідували ті самі кінотеатри, торгові центри (92%), три чверті опитаних (76%) згодні, щоб їх лікуючим лікарем був громадянин України.

Прийняти у свою сім'ю вихідців з України готові 70% росіян. Цієї думки дотримуються як респонденти, які відвідали Україну (72%), так і ті, хто ніколи там не був (68%). У свою чергу 19% опитаних вважали за краще не мати б подібних родичів.

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Працювати під керівництвом українця змогли б дві третини росіян (66%), а ось кожний четвертий респондент (25%) не бажає мати такого керівника.

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД було проведене 29-30 березня 2014 р. Опитано 1,6 тис. осіб у 130 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.