Путін планує захопити всю Україну - Кваснєвський

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив сьогодні на конференції у Варшаві, на якій обговорювалася тема європейського лідерства у нових реаліях.

"Переконаний, що ціллю Путіна є не лише забрати Крим чи отримати вплив на Схід України, а його ціль - захопити всю Україну та включити її до складу Євроазійської спільноти, що має поставити Путіна серед найбільших лідерів його держави як Петро Перший та Катерина Друга та поверне Росії статус супердержави",- сказав він.

Кваснєвський зазначив, що очікує довготривалої кризи в Україні, зауваживши, що Європейський союз та НАТО повинні готувати відповідь на можливий розвиток подій.

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"Ми повинні бути готові до того, що це не справа, яка згасне за кілька тижнів чи закінчиться після 25 травня, коли відбудуться президентські вибори в Україні, а буде тривати далі",- сказав він.

Екс-президент висловив надію, що події в України приведуть до ще більшої більшої інтеграції членів Європейського союзу, зокрема, у сфері створення спільної енергетичної політики та спільної політики безпеки, а також сприятиме активізації співробітництва зі США.

Він також закликав західні держави ретельніше виконувати озвучувані заяви.

"У багатьох країнах світу - не лише у Росії - є переконання, що західний світ є чемпіонами слова, але не є таким добрим під час реалізації відповідних декларацій. Мусимо це змінити",- сказав він.

Кваснєвський також відзначив, що майбутнє Європейського на найближчі десятки років будуть визначати дві найважливіші справи: фінансова криза, котра, за його словами, вже минає та така звана "українська криза".