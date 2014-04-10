Відмова РФ від участі у засіданні ОБСЄ свідчить про плани подальшої агресії - МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН Коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України щодо відмови РФ від участі у засіданнях ОБСЄ

«Своєю відмовою російська сторона лише підсилила аргумент на користь наявності у РФ прихованих планів практичного застосування її військового угруповання проти України», - наголошується у коментарі.

У МЗС підкреслили, що Російська Федерація окупувала частину суверенної території України, Автономну Республіку Крим, чим підступно порушила норми міжнародного права, а також засадничі принципи сучасного співіснування держав, закріплені у Статуті ООН, Гельсінкському Заключному Акті, двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорах.

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Крім того, викликає занепокоєння концентрація поблизу кордонів нашої держави наступальних військових підрозділів Збройних сил Російської Федерації, що підтвердили проведені Україною інспекційні заходи на території РФ за Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки та за Договором з відкритого неба.

У зв’язку з цим, Україна виступила з ініціативою залучити механізми, передбачені розділом ІІІ Віденського документа, з метою з’ясування справжніх намірів Російської Федерації та мету здійснюваних військових приготувань, беручи до уваги, що російська сторона, всупереч явним фактам, постійно заперечує будь-яку позапланову військову діяльність поблизу кордонів з Україною.

На жаль, зазначили в МЗС, з незрозумілих причин Російська Федерація відмовилася скористатися шансом, щоб на спільному засіданні Постійної ради та Форуму ОБСЄ з питань співробітництва в галузі безпеки роз’яснити країнам-учасницям Організації дійсні причини перебування військ поблизу кордонів нашої держави.

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Як підкреслюється в коментарі, «заяви Російської Федерації про нібито «позитивні» результати здійснення спостережних польотів та інспекцій на її території, які начебто демонструють відсутність суттєвої позапланової та незвичайної військової діяльності поблизу кордонів з Україною, вводять в оману міжнародне співтовариство». Як відомо, результатом спостережних польотів є відповідним чином оброблені та проаналізовані фотодокументи, але аж ніяк не фіксація спостережною місією факту дотримання приймаючою державою встановлених технічних процедур.

Українська сторона відповідально заявляє, що матеріали двох спостережних польотів за Договором з відкритого неба, проведених у березні-квітні 2014 року, наочно демонструють збільшення кількості бойового повітряного компоненту на аеродромах Російської Федерації поблизу України.

Крім того, за результатами проведеної 18-21 березня 2014 року інспекції за Віденським документом на території Білгородської та Курської областей інспекторами зафіксовано розміщення у польових умовах трьох батальйонів 76-ї десантно-штурмової та 106-ї повітрянодесантної дивізій, які виявилися не лише поза межами місць постійної дислокації (мм.Тула, Рязань, Псков), але й поза межами полігонів, де мали б здійснюватися заходи планової бойової підготовки.

Саме тому в української сторони виникає цілком обґрунтоване запитання, що роблять елітні підрозділи російських військ у відкритому полі, і яка справжня мета їх перебування поблизу кордону України.

«Натомість ми спостерігаємо, що російська сторона, цинічно заявляючи про дотримання визначених Віденським документом обмежувальних рівнів, продовжує нарощення військової присутності у прикордонних з Україною районах. Особливе занепокоєння викликає той факт, що військові приготування відбуваються на фоні ухвалення 1 березня 2014 року Радою Федерації Федеральних Зборів РФ постанови №48/СФ «Про використання Збройних Сил Російської Федерації на території України»», - підкреслили в МЗС і закликали Російську Федерацію неухильно дотримуватися положень Віденського документа та здійснити усі можливі заходи, аби сприяти усуненню занепокоєності по відношенню до своєї військової діяльності, яку відчуває не лише Україна, але й інші держави на просторі ОБСЄ.

Україна вважає надзвичайно актуальним укладення двосторонньої угоди з Російською Федерацією про додаткові заходи зміцнення довіри і безпеки у прикордонних районах, яка б доповнювала і посилювала положення Віденського документа. Така пропозиція неодноразово озвучувалися українською стороною, однак постійно відхилялася Росією, яка аргументувала свою позицію існуванням «братерських відносин між нашими державами».

«Україна переконана, що розв’язанню найгостріших проблем, які становлять реальну загрозу не лише європейській, а й глобальній безпеці, сприятиме зміцнення довіри, транспарентності та взаємоповаги», - зауважили в МЗС.