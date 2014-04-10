Путін вірить, що через кілька років окупований Росією Крим стане регіоном- донором

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з активом "Загальноросійського народного фронту", передають РИА Новости.

"Рішення мною було прийнято остаточні тільки після того, як стало ясно про настрій людей. Адже ми не готувалися до такого розвитку подій", - сказав Путін.Читайте такожРосія визнала - курортний сезон в Криму зірвано

Він зазначив, що в найближчі роки Крим може перетворитися з дотаційної території на регіон-донор. "Економічний потенціал цієї території дуже великий. Думаю, що найближчим часом, у найближчі кілька років, може, навіть раніше, ніж кілька років, Крим перетвориться з дотаційної території у донора. Там все для цього є", - заявив Путін.