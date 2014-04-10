Путін вірить, що через кілька років окупований Росією Крим стане регіоном- донором
14:53, 10 квітня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін вважає, що окупованний Росією Крим стане ргіоном - донором. Крім цього, він сказав, що Росія не готувалася до приєднання Криму, рішення було прийнято тільки після отримання даних про настрої місцевих жителів.
REUTERS
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з активом "Загальноросійського народного фронту", передають РИА Новости.
"Рішення мною було прийнято остаточні тільки після того, як стало ясно про настрій людей. Адже ми не готувалися до такого розвитку подій", - сказав Путін.Читайте такожРосія визнала - курортний сезон в Криму зірвано
Він зазначив, що в найближчі роки Крим може перетворитися з дотаційної території на регіон-донор. "Економічний потенціал цієї території дуже великий. Думаю, що найближчим часом, у найближчі кілька років, може, навіть раніше, ніж кілька років, Крим перетвориться з дотаційної території у донора. Там все для цього є", - заявив Путін.
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