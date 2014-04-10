В спецпідрозділах СБУ і МВС заперечують, що їхні бійці стріляли на Майдані у лютому

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на черговому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій в Україні в період з 30 листопада по 24 лютого.

Зокрема, керівник спецпідрозділу СБУ “Альфа” Володимир Човганюк заявив, що його підлеглі не отримували наказ стріляти в мітингувальників. Також він додав, що бійці “Альфи”, зокрема 14 снайперів цього спецпідрозділу, 20 лютого у другій половині дня відстежували ситуацію на Майдані Незалежності, однак не помітили жодного озброєного мітингувальника.

Також Човганюк заперечив інформацію голови ТСК, народного депутата Геннадія Москаля про те, що “альфівці” підпалили Будинок профспілок 18 лютого.

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Човганюк заявив, що 238 бійців спецпідрозділу дійсно проникли в Будинок профспілок з даху і почали спускатися сходами будівлі вниз.

При цьому провину за підпал Будинку профспілок керівник “Альфи” покладав на мітингувальників. За його словами, мітингувальники як мінімум двічі підпалювали Будинок профспілок. Одного разу це було на даху будівлі, а іншого - на восьмому поверсі, уточнив Човганюк. За його словами, майданівці самі вчинили підпали, відступаючи з верхніх на нижні поверхи.

Він також додав, що в Будинку профспілок “альфівці” зробили лише два попереджувальних постріли у повітря.

Крім того, Човганюк заявив, що у складі штурмової групи Будинку профспілок не було іноземців.

Відповідаючи на запитання Москаля, що робили “альфівці” у Будинку профспілок, яке завдання їм ставили, Човганюк зазначив, що бійців проінформували про те, що в будівлі знаходиться близько тисячі озброєних людей. Водночас він додав, що завдання знищити їх не було.

Також заперечують свою причетність до вбивств як правоохоронців, так і мирних мітингувальників, представники керівництва Внутрішніх військ МВС. Зокрема, виконуючий обов'язки начальника Управління швидкого реагування “Сокіл” УБОЗ МВС Олександр Єршов розповів, що в центрі Києва працювала одна снайперська пара з луганського підрозділу. За його словами, снайпери знаходилися у будівлі Кабінету міністрів України, однак не здійснювали пострілів у мітингувальників або інших людей.