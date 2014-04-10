Глава Пентагону: Росія завдала серйозної шкоди своїй репутації

Міністр оборони США Чак Хейгел заявив, що дії Росії в Україні призвели до ізоляції країни, а анексія Криму призведе до «довгострокових наслідків».

Як повідомляє Голос Америки, про це Хейгел заявив в інтерв'ю CNN в ході візиту до Китаю.

«Це не питання одного-двох днів або одного-двох тижнів. Росію очікують довгострокові наслідки, після того, як вона порушила територіальну цілісність і суверенітет країни», - сказав він.

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«Ці довгострокові наслідки вже настають», – додав Хейгел.

Він зазначив, що в регіоні зберігається політична нестабільність. Проросійські сепаратисти захоплюють урядові будівлі на сході України, тоді як російські війська скупчуються поблизу кордону.

Разом з тим Хейгел заявив, що ситуація з анексією Криму ще не завершилася, нагадавши, що США і більшість країн світу з нею не погодилися.

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Організація Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів засудила дії Росії, зазначив глава Пентагону, а США і їхні європейські союзники запровадили нові економічні санкції. При цьому в разі погіршення ситуації підуть додаткові заходи, додав він.

«Росія завдала серйозної шкоди своїй репутації в світі», – сказав Хейгел, додавши, що санкції будуть болючими.

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«Можуть бути нові наслідки, тому я не згоден, що їм вдасться вийти сухими з води. Так, вони все ще перебувають у Криму, вони ще тримають війська поблизу кордону, але тут повинна проявитися довгострокова динаміка», – сказав він.

Росія вже «ізолювала себе в глобальному співтоваристві, якого вона потребує», заявив міністр оборони США, додавши, що «ми всі повинні бути частиною глобального співтовариства задля наших власних економічних інтересів, а також безпеки і стабільності».