Начальник Київського метрополітену розказав про Змія Горинича

Начальник КП «Київський метрополітен” вважає, що підвищення тарифу на проїзд у метро має відбутися не поетапно, а одномоментно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції, ще раз підкресливши, що собівартість однієї поїздки в столичному метро зараз становить 1,58 грн.

Відповідаючи на запитання, чи згоден він на підвищення тарифу до 1,25 грн. - цю цифру обговорюють зараз у профільній комісії Київради, П.МІРОШНИКОВ відповів: «Сьогодні, як ви знаєте, вартість проїзду 50 коп. для звичайного пасажира, для незвичайного – школярі, студенти – 10 і 20 коп. відповідно, і 22% - це 18 категорій пасажирів, які користуються безплатно метрополітеном, це люди з різним ступенем заслуги - ветерани праці і т.п. Тому мене влаштує насправді все, що більше 50 коп.».

До цього він тут же додав, що «абсолютно» його влаштує «все, що більше 1,58 грн.».

У той же час П.МІРОШНИКОВ зазначив, що всі «проміжні заходи», звісно, будуть виправдані, але він «не рубав би цей «хвіст» по шматочках». «Він (хвіст) за 8 років, поки тариф не піднімався, виріс такий, як у Змія Горинича. Київський метрополітен – найдешевший у світі, але, на мій погляд, у цьому більше поганого, ніж хорошого», - сказав керівник Київського метрополітену.