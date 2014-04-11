Росія заслуговує насмішок за своє лицемірство - глава МЗС Швеції

Про це написав у своєму Twitter глава МЗС Швеції Карл Більдт.

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"Росія заслуговує насмішок, коли критикує Україну за військові приготування. Росія вторглася до Криму і зосередила свої війська на кордонах", - такими словами висміяв політику Кремля щодо України шведський міністр закордонних справ.