Росія заслуговує насмішок за своє лицемірство - глава МЗС Швеції
03:49, 11 квітня 2014Політика
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Москва заслуговує насмішок за свою лицемірну політику. Коли Росія, яка захопила Крим і сконцентрувала свої війська на кордоні з Україною, критикує її за військові приготування, то це викликає сміх.
Росія заслуговує насмішок за своє лицемірство / uk.wikipedia.org
Про це написав у своєму Twitter глава МЗС Швеції Карл Більдт.
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"Росія заслуговує насмішок, коли критикує Україну за військові приготування. Росія вторглася до Криму і зосередила свої війська на кордонах", - такими словами висміяв політику Кремля щодо України шведський міністр закордонних справ.
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