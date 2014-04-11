Шуфрич буде працювати на Тимошенко - громадський комітет

Про це заявляють активісти Громадського Комітету «Люстрація», передають «Коментарі».

Формально, Нестор Іванович Шуфрич заангажований на виборчу кампанію кандидата Михайла Добкіна. Але реально він працюватиме на перемогу Юлії Володимирівни, зокрема озвучуватиме «чорнуху» на лідера президентських перегонів Петра Порошенка».

Згідно з повідомленням ГК «Люстрація», уже найближчим часом Шуфрич заявить про таємну змову Порошенка та Дмитра Фірташа, які нібито збираються поділити країну навпіл. Ця брудна технологія «Батьківщини» вже поступово впроваджується, але Нестор Шуфрич повинен вживити її у громадську свідомість.

Активісти ГК «Люстрація» нагадують, що на минулих виборах Тимошенко теж експлуатувала безсоромність Шуфрича, який за завданням Юлії Володимирівни постійно тролив лідера «Фронту Змін» Арсенія Яценюка, мовляв, чому той соромиться зізнатися у своїх єврейських коріннях.

У повідомленні ГК «Люстрація» сказано, що виборцям самостійно треба визначатися, за кого голосуватимуть, але при цьому вони повинні чітко розуміти, хто, що і чому заявляє, особливо – в ході виборчої компанії.