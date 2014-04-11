Путін назвав "нетерпимою ситуацією" невиплату Україною боргів за газ

Президент РФ Володимир Путін назвав абсолютно нетерпимою ситуацію у зв'язку з невиплатою Україною суми за спожитий газ, що поставляється з РФ, повідомляє РИА Новости.

«Драматизм ситуації полягає в тому, що в першому кварталі цього року діяли найнижчі ціни, і навіть за цими цінами українські партнери перестали платити. 7 квітня був черговий термін виплат по газовому контракту за березень поточного року. З 540 мільйонів доларів не було заплачено жодного долара, жодного рубля. Взагалі нічого, нуль», - заявив Путін на засіданні Радбезу.

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«Це абсолютно нетерпима ситуація», - підкреслив він.

За словами Путіна, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, «Газпром» зняв всі знижки.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Рада федерації РФ в односторонньому порядку денонсувала угоди з Україною по Чорноморському флоту, зокрема харківські угоди, після чого 3 квітня уряд РФ відмінив пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів, - до 485 дол. за тисячу кубометрів.

9 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що Україна, яка намагається домовиться з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення ціни на газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів, на сьогоднішній день припинила закачування російського газу в свої підземні сховища.

Також міністр відзначив, що українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який був встановлений "Газпромом" з 1 квітня, і Україна вестиме переговори з російською стороною про повернення старої ціни, яка була в першому кварталі 2014 року.

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Продан повідомив, що за березневі поставки газу українська сторона не розрахувалася, борг складає більш як 550 млн. дол. “За березень місяць ми поки не розрахувалися”, - сказав він.

Сьогодні, 11 квітня, Продан повідомив, що Україна готується до подання позову до Стокгольмського арбітражного суду за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і російським «Газпромом», який поставляє газ для України за необгрунтовано високою ціною.