Президент Чехії вважає, що агресію Росії треба зупинити

Про це чеський президент заявив сьогодні на конференції в Празі, присвяченій 10-літтю вступу Чехії до Європейського союзу, передає Радіо Свобода.

За його словами, вторгнення Росії в Україну може мати продовження, наприклад, окупацію сепаратистського регіону Молдови Придністров’я, а якщо знадобиться, і всієї Молдови. «Витвориться ланцюгова реакція, якийсь ефект снігової кулі, яку буде важко без серйозних втрат зупинити», – вважає Мілош Земан.

Президент Чехії висловив сподівання, що і НАТО і ЄС знайдуть відвагу, щоб застосувати кроки, які б зупинили Росію на шляху подальшої агресії щодо України. І раніше чеський президент вже застерігав, що окупацією Криму агресія Росії щодо України може не закінчитись.

Читайте такожНапасти на нас можуть не якісь інопланетяни, а саме Росія - КачинськийНатомість прем’єр Чехії Богуслав Соботка, який також виступив на конференції, вважає, що українсько-російська криза не мала б вести до «якогось нового кола Холодної війни, щоб знову в Європі зводились якісь нові залізні завіси між Європейським союзом та Росією». На його думку, потрібно шукати не «воєнне, а лише політичне вирішення» кризи.

В ювілейній конференції в Празі беруть участь також президент Європейського парламенту Мартін Шульц та комісар з питань розширення та європейської політики сусідства ЄС Штефан Фюле.