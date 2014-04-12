США запровадили санкції проти керівництва Криму і "Чорноморнафтогазу"

Ідеться про відстороненого Києвом керівника спецслужб Криму Петра Зиму, самопроголошеного керівника Севастополя Олексія Чалого, заступника голови Верховної Ради Криму Рустама Теміргалієва, радника спікера кримського парламенту Юрія Жеребцова, голову комісії з проведення кримського «референдуму» 16 березня Михайла Малишева, голову аналогічної комісії в Севастополі Валерія Медведєва та колишнього голову Верховної Ради Криму Сергія Цекова, повідомляє Радіо Свобода.

Також дія санкцій поширюється на компанію «Чорноморнафтогаз», яка належала Україні, але зараз захоплена сепаратистами.

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Санкції передбачають заморожування будь-яких активів вказаних осіб на території США. Крім того, заборонені фінансові операції цих осіб з громадянами США або з участю Сполучених Штатів.

«Крим є окупованою територією. Ми продовжимо фінансово карати тих, хто бере участь у порушеннях суверенітету і територіальної цілісності України», – сказав заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Дейвід Коен.

Раніше США запровадили санкції проти українських і російських високопосадовців, причетних до анексії Криму Росією.