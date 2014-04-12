Ще чотири країни приєдналися до санкції ЄС проти посадовців Росії та Криму

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Вона нагадала, що 17 березня 2014 року Рада ЄС на рівні глав держав та урядів 28-ми країн-членів ухвалила рішення накласти заборону на поїздки та заморозити активи на території ЄС осіб, відповідальних за дії, які "підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

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У заяві зазначається, що країна-кандидат на членство в ЄС Чорногорія, Ісландія, країна-учасник процесу стабілізації та асоціації і потенційний кандидат Албанія, Норвегія, а також Україна "забезпечуватимуть, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради ЄС".

"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - говориться у заяві Верховного представника ЄС.