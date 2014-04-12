Сепаратисти вночі штурмували прокуратуру Донецька, під ранок будівлю звільнили
10:49, 12 квітня 2014Політика
0 0
Сепаратисти вночі взяли штурмом будівлю прокуратури Донецької області, але до ранку її звільнили.
Сепаратисти вночі захопили ще одну будівлю в Донецьку
Про це пише Острів, посилаючись на заяви самих сепаратистів.
«Народ з прокуратури вже йде на ОДА, менти їх не чіпали, просто вигнали з прокуратури», - повідомляють сепаратисти.
На їхню думку, група осіб штурмувала прокуратуру за власною ініціативою. «Прокуратуру деякі хлопці взяли, щоб, напевно, справи свої спалити, або переслідували особисті цілі», - пишуть в групі.
Читайте такожУ Донецьку підпалили машину опозиційному журналістові
Джерело в правоохоронних органах підтвердило, що невідомі штурмували будівлю прокуратури, але на даний момент вона звільнена.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter