Сепаратисти вночі штурмували прокуратуру Донецька, під ранок будівлю звільнили

Про це пише Острів, посилаючись на заяви самих сепаратистів.

«Народ з прокуратури вже йде на ОДА, менти їх не чіпали, просто вигнали з прокуратури», - повідомляють сепаратисти.

На їхню думку, група осіб штурмувала прокуратуру за власною ініціативою. «Прокуратуру деякі хлопці взяли, щоб, напевно, справи свої спалити, або переслідували особисті цілі», - пишуть в групі.

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Джерело в правоохоронних органах підтвердило, що невідомі штурмували будівлю прокуратури, але на даний момент вона звільнена.