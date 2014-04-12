У Донецькій області захопили райвідділ міліції - Аваков
11:07, 12 квітня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що озброєні люди захопили райвідділ міліції в Слов'янську (Донецька область).
Аваков повідомив про захоплення РВВС
"9.30. А поки в Слов'янську озброєні люди в камуфляжі захопили райвідділ міліції. Ось тут реакція буде дуже жорсткою. Як і різниця між протестуючих і терористом", - написав глава МВС на своїй сторінці в Facebook в суботу вранці.
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Як повідомили 5-му каналу в прес-службі ГУМВС Донецької області, на момент захоплення було до 6 невідомих озброєних людей у камуфляжах. Вони кілька разів вистрілили в повітря, а потім штурмували райвідділ.
Міліція поки не дає інформації, як діяли її співробітники в момент захоплення.
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