Дещиця вимагає припинити діяльність спецслужб РФ на сході України

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це Дещиця заявив сьогодні під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

В ході розмови співрозмовники обговорили підготовку до запланованої на 17 квітня у м.Женева зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств України, США, ЄС та РФ.

Дещиця звернувся з вимогою покласти край провокаційній діяльності агентів російських спецслужб у східних областях України, метою якої, на думку української сторони, є зірвати проведення женевської зустрічі та завадити пошуку шляхів врегулювання існуючої кризи в українсько-російських відносинах.

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Як повідомляв УНІАН, 8 квітня МЗС заявило, що загострення ситуації в окремих містах сходу і півдня України інспіроване ззовні та викликане підривною діяльністю Російської Федерації. Як наголошувалося у заяві, «до здійснення провокацій залучені угруповання, які керуються російськими спецслужбами».

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не відмовилася від спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами здійснили спроби захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть приєднання до Росії.

Донецька ОДА і УСБУ в Луганську – досі у руках озброєних сепаратистів.

Сьогодні вночі у Донецьку сепаратисти захопили обласну прокуратуру, будівлю вже звільнено від сторонніх, а також у місті Слов’янськ – райвідділ міліції.