Українці розповіли, кого б підтримали на виборах Президента в найближчу неділю

Станом на квітень, найбільшу електоральну підтримку серед кандидатів у Президенти має Петро Порошенко. Під час всеукраїнського опитування, яке проводило «Українське демократичне коло», стало відомо, що кандидатуру Порошенка готові підримати 29,9% респондентів.

Про це повідомляє громадська організація "Інститут політики".

В рамках опитування респондентам задали питання: "Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента й у виборчому бюлетені були такі кандидати, за кого Ви б проголосували?"

Читайте такожТри чверті жителів Донецька ніколи не стикалися з мовною проблемою - опитування

Згідно з результатами електорального президентського рейтингу (квітень 2014 року), за Петра Порошенка готові проголосувати більшість серед опитаних - 29,9%.

Одночасно з тим, Юлію Тимошенко підтримують 10,3%, Віталія Кличка — 8,3%, Сергія Тігіпка — 6,6%, Олега Ляшка — 4,4%, Михайла Добкіна — 3,9%, Петра Симоненка — 3,7%, Ольгу Богомолець — 3,1%, Олега Тягнибока — 1,9%, Святослава Вакарчука — 1,3%, Анатолія Гриценка — 1,2%, Дмитра Яроша — 1%, Інну Богословську — 0,6%, Рената Кузьміна — 0,1%, Василя Куйбіду — 0,1%.

Читайте такожПолітологи пояснили результати останніх президентських рейтингів

Зазначається, що 9,8% респондентів не планують брати участь у виборах, а 13,8% не змогли визначитись із відповіддю.

Дослідження проводилося у період з 27 березня по 3 квітня 2014 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення країни й охоплює всі регіони континентальної України (в Криму опитування не проводилось). Дослідження проводилося методом стандартизованого інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання. Опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8 %.