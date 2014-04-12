Турчинов терміново скликає РНБО через події на Донеччині

У зв`язку із подіями в Донецькій області, в. о. Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов на 21:00 скликає Раду національної безпеки та оборони.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради.