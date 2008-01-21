Ющенко та Путін обговорили, кому й коли їхати до Москви, і що там підписувати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поїде з візитом до Москви у другій половині лютого, після засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ. Під час розмови сторони підтвердили дату проведення засідання Комісії Ющенко-Путін – 12 лютого.

Також президенти узгодили порядок денний засідання і перелік питань, які будуть вноситись на обговорення. Головне, нагадав В.ЮЩЕНКО, - це підписання двосторонньої угоди між Україною та Росією - «дорожньої карти» відносин на 2008 рік.

«Ця дорожня карта вже узгоджена, парафована обома сторонами, і тому ми виходимо з того, що для того, аби сформалізувати прагматичні стосунки 2008 року, логіка двосторонніх стосунків має бути така: відбувається 12 лютого зустріч президентів, підписується План дій Україна-Росія, підписується ряд угод міждержавних, міжурядових», - сказав Президент, додавши, що зараз міністри закордонних справ опрацьовують цей пакет, і вже потім у рамках підписаного Плану дій прем’єр-міністр, відповідні міністри, керівники інших відомств України організовують роботу зі своїми російськими колегами.

В.ЮЩЕНКО також розповів, що сьогодні у ході його зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО було обговорили пакет угод, які планується підписати, а також було домовлено, що у другій декаді лютого прем’єр-міністр запланує свій візит до Російської Федерації.