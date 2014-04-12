Начальник донецької міліції написав рапорт про відставку під тиском мітингувальників

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, проросійські мітингувальники прийшли до обласного главку міліції, де провели протестну акцію, однією з їхніх вимог було відсторонення від займаної посади начальника главку.

«Вислухавши їхніх представників під час переговорів, з метою запобігання ескалації конфлікту і можливого кровопролиття, генерал - майор Пожидаєв прийняв рішення написати рапорт про відставку, про що повідомив учасникам мітингу», - сказано в повідомленні.

Під час цих подій ані люди, ані адмінбудівля міліції не постраждали. На даний момент в ГУМВС області перебувають кілька спостерігачів від мітингувальників. Обласний главк працює в штатному режимі, контролюючи не лише питання з охорони громадського порядку, але й роботу з розкриття злочинів та захисту жителів області від злочинних посягань, підсумовується в повідомленні.