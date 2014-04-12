У Горлівці міліція не дозволила сепаратистам захопити міськуправління МВС

У Горлівці (Донецька область) правоохоронці відбили спробу захоплення міськуправління МВС.

Про це повідомляє прес-служба Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

"Сьогодні була припинена спроба проникнення в адміністративну будівлю Горлівського міського управління міліції", - повідомляє прес-служба.

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Відзначається, що близько 20.00 до адмінбудівлі управління прибули кілька автомобілів, з яких вийшли невідомі люди і попрямували до будівлі, маючи намір проникнути всередину.

"Спроба проникнення була припинена. Ймовірно, основною метою таких дій була спроба заволодіти зброєю, якої на даний момент немає ні в будівлі міськуправління, ні в будівлях трьох райвідділів міліції", - наголошують у повідомленні.

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Також наголошується, що керівництво міського управління міліції закликає громадян не порушувати Закон і не йти на штурм, в результаті якого можуть постраждати люди з обох сторін.