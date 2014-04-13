ЗМІ: РНБО обговорює питання запровадження НС

За даними джерела ZN.UA, у засіданні беруть участь губернатори "проблемних" областей, в яких за останні дні були зафіксовані спалахи сепаратизму.

Голова РНБО, в.о. президента України Олександр Турчинов обговорює з керівництвом областей шляхи виходу з ситуації, що склалася.

Читайте такожУ Краматорську терористи захопили міськвідділ міліції після перестрілки За даними джерела, на засіданні обговорюється можливість введення режиму надзвичайного стану.