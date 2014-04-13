Красний Лиман захищав від сепаратистів живий щит з місцевих мешканців

Правоохоронці готувалися відбивати удар у разі штурму, йдеться в сюжеті ТСН.19:30. Але до активної фази протистояння з екстремістами не дійшло. Місцеві жителі буквально живим щитом стали боронити відділок.

У підсумку невідомі поїхали. Та спроби повторного візиту люди не відкидають.

Читайте такожАваков: у Краматорську йде перестрілка, в Красному Лимані відбили напад бойовиків"Приїхали сюди зі Слов'янська. Хотіли заходити. Стрільнули раз в небо, вгору. Бачать – реакції нема ніякої в людей. Стоять. Повернулися, поїхали", - розповів телефоном мер міста Леонід Перебийніс.

"Ми збираємося на ніч, аби патрулювати місто. От записуємося, хто де на якій машині буде. Щоб не було вночі провокацій", - додав міський очільник Красного Лимана.

Раніше повідомлялося, що внаслідок суботньої активності сепаратистів начальник донецької міліції пішов у відставку.