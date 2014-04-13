Санкції вже коштували Росії 150 мільярдів доларів - Більдт
03:07, 13 квітня 2014Політика
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Російська Фередрація вже втратила істотну суму через міжнародні санкції, запроваджені після агресії проти України.
Більдт назвав суму, в яку Росії стала її агресія
Про це повідомив в Одесі голова МЗС Швеції Карл Більдт, відповідаючи на запитання журналістів, чи не надто м’якими є нинішні санкції Заходу щодо Росії, передає Радіо Свобода.
«Через санкції лише протягом першого кварталу 150 мільярдів доларів просто вийшли з економіки Росії», - сказав він.
Читайте такожЩе чотири країни приєдналися до санкції ЄС проти посадовців Росії та КримуШвецький дипломат також повідомив, що у понеділок європейські міністри закордонних справ проведуть в Люксембурзі зустріч, де серед іншого, обговорюватимуть «як продовжувати співпрацю з Росією».
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