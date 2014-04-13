Нємцов вважає, що Путін пішов ва-банк, а заплатить за це російський народ

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Поява військових без розпізнавальних знаків у Слов'янську та захоплення там офісів силовиків означає одне - Путін пішов ва-банк і почав війну з Україною на материку. Його вже не зупиняють серйозні санкції проти "Газпрому" та нафтових компаній, і він готовий приректи країну на економічну кризу та негаразди. Абсолютно холоднокровно і свідомо", - пише російський політик.

Читайте такожПід Слов'янськом з'явилися "зелені чоловічки" - ЗМІНа його думку, виниклі злидні, зростання цін і безробіття пропаганда спише на підступи ворогів.

"Китай не врятує. Переговори Міллера про ціну на газ з китайцями закінчилися провалом, і в травні Путін підпише договір про постачання газу на китайських умовах, тобто дешевше 300 доларів за тисячу кубів. Це вірний крок до банкрутства Газпрому і єдиний шанс уникнути цього - різко підняти ціну на газ усередині країни. Що неминуче буде зроблено вже в цьому році. Але економіку це не врятує. За неадекват і імперіалізм доведеться заплатити російському народові сповна", - вважає Нємцов.